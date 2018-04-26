Гвардиола: Де Брёйне — один из лучших, с кем мне приходилось работать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике команды Кевине Де Брёйне.

«Лучшие игроки всегда стремятся к победе. Кевин может всё! Забрать мяч, идти вперёд, помочь команде в обороне… Он забивает голы, делает результативные передачи и борется. Он делал всё в этом сезоне. Первоклассный игрок. Один из лучших, с кем мне приходилось работать», — сказал Гвардиола в интервью пресс-службы «Манчестер Сити», которое было опубликовано в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участия в 49 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 12 голов и отметился 20 результативными передачами.