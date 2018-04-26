Бензема, Руни или Вилья. С кем Ибра будет смотреть по телевизору ЧМ-2018?

Шведская федерация футбола окончательно подтвердила, что нападающий Златан Ибрагимович не будет приглашен в сборную на чемпионат мира в России. Это произошло несмотря на все заверения форварда, высказывавшегося в том духе, что никуда эти соотечественники не денутся, он же среди них самый яркий и крутой.

Впрочем, виноват в этом решении федерации прежде всего он сам — ведь Ибра сам объявил о завершении карьеры в сборной, его никто оттуда не гнал. Просто форварду было лень постоянно срываться из клуба на матчи сборных. Но без него, видимо, коллектив вздохнул спокойнее.

Так или иначе, а одного из самых ярких футболистов последнего 10-летия на полях России мы не увидим. Вспоминаем, кто еще из звезд мирового футбола будет смотреть за выступлениями своей сборной предстоящим летом по телевизору.

Нападающий мадридского «Реала» в последний раз выходил на поле в футболке сборной Франции аж в 2015 году, после чего был обвинен в шантаже своего партнера Матье Вальбуэна и отстранен от работы в национальной команде. В прошлом году он отстоял свое честное имя в суде, но в сборную так и не вернулся.

(Серебро ЧМ-2006)

Великолепная игра полузащитника «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала» должна была заставить призадуматься наставника трехцветных Дидье Дешама. 35-летний Рибери в последний раз играл за сборную в далеком 2014 году, но мог бы принести ей немало пользы и ближайшим летом. И возраст ему не помеха.

(Золото ЧЕ-2008 и ЧМ-2010)

Еще один прославленный ветеран. Форвард великолепно выступает в МЛС за «Нью-Йорк Сити» (22 гола в 31 матче прошлого сезона, 2 гола и 2 результативные передачи в 5 матчах только что стартовавшего розыгрыша), но из Северной Америки получить приглашение в сборную Испании почти невозможно. А ведь ему не хватает всего двух матчей до «сотки» за национальную команду.

С 2014 года вызывался в сборную всего однажды — вышел на одну минуту в сентябрьском матче против Италии (3:0).

(Золото ЧМ-2014, бронза ЧМ-2006 и ЧМ-2010)

Многолетний лидер сборной Германии после Ево-2016 решил дать дорогу молодым и из сборной ушел, а затем и вовсе уехал из Европы в МЛС, где выступает за «Чикаго Файр». Швайншайтер своим 121 матчем за сборную заслужил отдых, тем не менее, нам до сих пор очень сложно представить немецкую машину без своего капитана.

Давид Луис, Бразилия

(Золото Кубка конфедераций-2013)

Давиду Луису не повезло провести лучшие годы в профессиональном футболе в тот кратковременный период, когда сборной Бразилии не только ничего не удалось выиграть, но и даже по-настоящему приблизиться к значимой победе. Ближайший чемпионат мира мог бы исправить это недоразумение, но, по всей видимости, Давид Луис его пропустит.

Нынешний сезон защитник начал в основе «Челси», но в ноябре получил первую серьезную травму, а в феврале еще одну и в результате провел а АПЛ всего 10 матчей. Продолжает восстанавливаться от многочисленных травм голеностопного сустава.

Лучший бомбардир в истории « Манчестер Юнайтед » и сборной Англии уже покинул две главные команды своей жизни, вернувшись в родной «Эвертон», в котором когда-то начинал карьеру футболиста. И несмотря на то, что здесь он отметился всего 10 голами в 30 матчах, его огромный авторитет и опыт мог бы помочь англичанам в России.

Да и нашим болельщикам было бы интересно посмотреть на легенду «красных дьяволов». В нашей стране исторически много поклонников «МЮ».

Также пропустит чемпионат мира и полузащитник «Ливерпуля». Он получил травму в первом полуфинальном матче ЛЧ против «Ромы» и выбыл из строя до начала июля.

Мауро Икарди, Аргентина

Пожалуй, самая парадоксальная фигура в нашем списке. Форвард «Интера» проводит лучший сезон в карьере, идет вторым в гонке лучших бомбардиров серии а (26 голов в 30 матчах), но отсутствует в расширенном списке Хорхе Сампаоли на ЧМ-2018.

Лидер нерадзурри по-прежнему не теряет надежды приехать в Россию, но судя по всему, шансы его ничтожно малы. Нашей бы сборной такой выбор нападающих!