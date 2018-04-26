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Дело о взятках в администрации Сургута отправлено на доследование
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Дело о взятках в администрации Сургута отправлено на доследование 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, в феврале 2017 года в сургутской мэрии разразился коррупционный скандал. По обвинению в получении и посредничестве в получении взятки были взяты под стражу двое сотрудниц Управления по учету и распределению жилья Анна Федоровская и Анастасия Павловская. Вместе с ними в деле фигурировала предприниматель, экс-руководитель юридической фирмы «Фемида» Инна Добрикова, подозреваемая в передаче денег чиновницам.
Примечательно, что задержание Павловской проходило в офисе юридического агентства «Фемида», куда женщина приехала навестить свою давнюю подругу — директора фирмы Добрикову, а заодно забрать деньги, которые предпринимательница брала в долг у чиновницы.
Практически сразу после передачи денег чиновнице в кабинет директора юридического агентства вошли сотрудники Следственного Комитета России, обе подруги были задержаны по подозрению в получении и передаче взятки. По версии следствия, подозреваемые вступили между собой в сговор с целью получения от жительницы Сургута денег за совершение в ее пользу законных действий по выводу нежилого помещения в жилое и заключению допсоглашения к договору социального найма. Подобное обвинение было предъявлено также подчиненной Павловской — Анне Федоровской.
Чиновницы были уволены из мэрии с формулировкой «в связи с утратой доверия», а также злоупотреблением должностными полномочиями. Все трое фигуранток на время следствия оказались под домашним арестом.
Как рассказала корреспонденту РИА «ФедералПресс» одна из обвиняемых — экс-руководитель юридической фирмы «Фемида» Инна Добрикова, деньги она получила от своей клиентки за предоставление услуг по узакониванию присоединения к ее квартире нежилого помещения. При этом с клиенткой был заключен юридический договор и выдан рассчетно-кассовый ордер об оплате. Часть этой суммы предпринимательница передала своей подруге — сотруднице администрации в счет уплаты долга. Как выяснилось позднее, все купюры, внесенные клиенткой, оказались помеченными. Свою вину предпринимательница и бывшие сотрудницы муниципалитета не признали.
Сегодняшнее решение означает, что суд также не находит в собранных следствием материалах доказательств виновности фигуранток.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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