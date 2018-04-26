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Уткин: «Желание Черчесова видеть футбол „Баварии“ в сборной — это заявление об отставке»
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Уткин: «Желание Черчесова видеть футбол „Баварии“ в сборной — это заявление об отставке» 

SPORT24.ru 1 час назад
Футбольный комментатор Василий Уткин считает, что слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который хочет, чтобы национальная команда показывала футбол «Баварии», звучат как просьба об отставке.
«Слова Черчесова о том, что он хочет чтобы сборная России играла как «Бавария» — это заявление об отставке. Человек же не может заниматься тем, что ему противно. Россия никогда не сможет играть в такой футбол, в который играла «Бавария», когда выиграла требл. Это просто мольба о помощи. Сам Черчесов должен понимать, что сборная никогда не сможет играть так.
С другой стороны, это даже хорошо, что Черчесов делает такие заявления. По игре же видно, что никто не хочет, чтобы его команда играла так, как играет Россия. Я склонен думать, что это фактически заявление об отставке. У людей, у которых есть сердце, должны взять и удовлетворить ее», — цитирует Уткина.
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