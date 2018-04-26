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Роберто Карлос, Неймар и Месси — в команде мечты Набабкина
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Роберто Карлос, Неймар и Месси — в команде мечты Набабкина 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин назвал свою команду мечты в рамках одноименной программы на клубном канале «армейцев». В состав «дрим-тим» вошли как действующие игроки, например, Неймар и Лионель Месси, так и завершившие карьеру Роберто Карлос и Роналдо.
Полностью команда мечты Набабкина выглядит следующим образом:
Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") — Дани Алвес ("ПСЖ"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Серхио Рамос ("Реал"), Роберто Карлос (завершил карьеру) — Гарет Бэйл ("Реал"), Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона") — Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Роналдо (завершил карьеру). Тренером защитник ЦСКА назначил Хосепа Гвардьолу ("Манчестер Сити").
Это уже второй выпуск рубрики «Команда мечты». Первым в ней принял участие Алан Дзагоев.
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