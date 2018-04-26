К чемпионату мира дома в Самаре покрасят в яркие цвета

В Самаре более двухсот домов покрасят в яркие краски накануне чемпионата мира по футболу, сообщает в четверг радио « Комсомольская правда ».

Палитра богатая: дома будут голубыми, фиолетовыми и синими.

Кроме того, объекты будут отреставрированы — местные власти хотят «облагородить» внешний вид жилых домов накануне главного спортивного события, ряд матчей которого город примет в июне 2018 года.

Аналогичные работы проводятся и в других городах, которые примут матчи мундиаля. Например, в Нижнем Новгороде дома покрасят в розовый.