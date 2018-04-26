Эксперт: сегодня Салах предпочтительнее Месси и Роналду

Экс-главный тренер краснодарской «Кубани» Сергей Ташуев в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о лучшем игроке сезона, а также прокомментировал поражение «Баварии» от "Реала" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

"Сегодня Салах даже предпочтительнее. К Месси и Роналду все привыкли, а египтянин наиболее ярок, потому что он новичок. Но форвард «Ливерпуля» уже игрок топ-уровня", — заявил Ташуев.

Тренер также рассказал об итогах первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» (1:2).

"В футболе играют эпизоды. В обеих командах играют классные игроки. Видимо, футболистам «Баварии» еще не хватает сыгранности. В футболе самое главное — попасть в ворота мимо вратаря. «Реал» эту задачу решил, а немцы — нет. Хотя у мюнхенской команды и было больше моментов", — добавил эксперт.