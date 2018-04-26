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На юниорском чемпионате мира по хоккею в Челябинске прервали американский гимн
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На юниорском чемпионате мира по хоккею в Челябинске прервали американский гимн 

Вести.Ru 11 часов назад
Фото: Вести.Ru
Инцидент с американским гимном произошел после четвертьфинального матча юниорского чемпионата мира (игроки в возрасте до 18 лет). В нем сборная США со счетом 5:1 крупно обыграла российскую команду и прошла в полуфинал турнира.
После игры на арене «Трактор» в Челябинске при исполнении американского гимна параллельно заиграл гимн Словакии, после чего он был выключен. Федерация хоккея России и оргкомитет уже принесли официальные извинения команде США.
"Это был технический сбой, на медиакубе синхронно поднимается флаг и играет гимн, но здесь он почему-то был с двумя параллельными аудиодорожками, которые прозвучали и наложились друг на друга, — рассказала об инциденте пресс-секретарь Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Ксения Клепинина, которую цитирует ТАСС. — Оргкомитет и Федерация хоккея России уже принесли извинения сборной США. Американцы сказали, что в этом нет ничего страшного, технические ошибки бывают везде".
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