На юниорском чемпионате мира по хоккею в Челябинске прервали американский гимн

Инцидент с американским гимном произошел после четвертьфинального матча юниорского чемпионата мира (игроки в возрасте до 18 лет). В нем сборная США со счетом 5:1 крупно обыграла российскую команду и прошла в полуфинал турнира.

После игры на арене «Трактор» в Челябинске при исполнении американского гимна параллельно заиграл гимн Словакии, после чего он был выключен. Федерация хоккея России и оргкомитет уже принесли официальные извинения команде США.