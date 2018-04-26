Гонки на самолетах: турнир Red Bull Air Race потряс Канны

На Лазурном берегу о Каннском фестивале сейчас никто не вспоминает, ведь там состоялось куда более впечатляющее шоу — Red Bull Air Race. Смотрите в фотоленте Sputnik , как пилоты демонстрировали фигуры высшего пилотажа

Во Франции впервые в истории прошел этап мировой серии Red Bull Air Race — авиационной «Формулы-1», в которой на скорости до 400 километров в час, прямо над морем сражаются друг с другом пилоты. Какое уж там кино, когда за десятые и сотые доли секунд, перед глазами разворачивается борьба и настоящее зрелище.