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«Барселона» обсудила с агентами Андре Гомеша уход игрока из клуба.
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«Барселона» обсудила с агентами Андре Гомеша уход игрока из клуба. 

Советский спорт 36 минут назад
Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш, по всей видимости, покинет клуб ближайшим летом.
По данным Sport.es, руководство каталонцев встретилось с представителями 24-летнего португальца и обсудило его предстоящий уход из клуба.
В «Барселоне» намерены найти решение, которое устроило бы все стороны. При этом речь не идет об аренде игрока. Клуб рассматривает вариант только продажи полузащитника.
Скорее всего, Гомеш продолжит карьеру в Англии, где им интересуются сразу несколько клубов.
Напомним, Гомеш перешел в «Барселону» летом 2016 года из «Валенсии» за 35 миллионов евро. За два сезона он провел за команду 75 матчей и забил три гола.
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