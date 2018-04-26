«Барселона» обсудила с агентами Андре Гомеша уход игрока из клуба.

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш , по всей видимости, покинет клуб ближайшим летом.

По данным Sport.es, руководство каталонцев встретилось с представителями 24-летнего португальца и обсудило его предстоящий уход из клуба.

В «Барселоне» намерены найти решение, которое устроило бы все стороны. При этом речь не идет об аренде игрока. Клуб рассматривает вариант только продажи полузащитника.

Скорее всего, Гомеш продолжит карьеру в Англии, где им интересуются сразу несколько клубов.

Напомним, Гомеш перешел в «Барселону» летом 2016 года из «Валенсии» за 35 миллионов евро. За два сезона он провел за команду 75 матчей и забил три гола.