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На Сахалине в сентябре перейдут на российскую ширину путей
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На Сахалине в сентябре перейдут на российскую ширину путей 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
В этом году от станции Арсентьевка до Холмска на Сахалине будет построено 52 километра пути. Движение поездов полностью закрывать не будут, оставят окна, в том числе для курсирования пассажирских поездов. А вот в 2019 году на три летних месяца будет закрыт участок железной дороги в 120 километров от Арсентьевки до Южно-Сахалинска. И за это время там положат колею 1520 мм. Договоренность с региональными властями уже есть, отметил Верховых.
И на других железных дорогах России будут закрывать движение, чтобы сконцентрировать технику, строителей и быстро отремонтировать пути. В этом году планируется потратить 24 миллиарда рублей на ремонт инфраструктуры, чтобы снять ограничения на 1,5 тысячи километрах путей и ликвидировать более трех тысяч барьерных мест, отметил он.
В прошлом году удалось значительно повысить скорость на некоторых участках дороги. «Сапсан» начал ходить между Москвой и Санкт-Петербургом за три часа 30 минут. Поезд до Белгорода сократил время в пути на один час, до Воронежа — на 25 минут, до Смоленска — на 33 минуты. До Иванова время следования в пути с запуском «Ласточки» сокращено практически в два раза.
В этом году планируется дать возможность поднять скорость на направлении Москва — Санкт-Петербург на 146 километрах пути. Это может дать экономию времени в пути одного «Сапсана» на три минуты. Будут ли в этом году эти три минуты «отдавать» пассажирам или в следующем году прибавят еще две минуты за счет улучшения путей и тогда сразу сократят время в пути «Сапсана» на пять минут, пока не решено.
Время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга по железной дороге планируют сократить еще на 3-5 минут
Что касается Московского центрального кольца (МЦК), то есть предложения сократить сначала интервал движения до 4 минут между поездами, а потом и до двух минут. "РЖД сейчас этот вопрос изучает. Он и технический, и технологический, потребует определенных вложений", — сказал Верховых.
Сократить число ремонтов путей и составов позволит новая система автоматической диагностики. По железной дороге уже ходят вагоны, прицепленные к локомотивам, на которых есть оборудование для мониторинга пути. А в этом году появилось еще два пассажирских вагона с фото— и видеофиксацией состояния рельс и полотна. Они совершают рейсы от Москвы до Екатеринбурга, от Москвы до Нижнего Новгорода.
Таким образом, 65 процентов путей главного хода диагностируется автоматически. И есть уже результат. Идет сокращение вагонов, которые нужно обновлять, так как пути обслуживаются с более высоким качеством, отметил он, отвечая на вопрос "Российской газеты".
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