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В Пятигорске стартует трофи-марафон «Танковый прорыв»
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В Пятигорске стартует трофи-марафон «Танковый прорыв» 

«Это Кавказ» 40 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В Пятигорске 27 апреля начнется многодневная автогонка — трофи-марафон «Танковый прорыв — 2018», который является национальным этапом международной гонки RainForest Challenge.
Состязания будут проходить в Кавминводах с 27 апреля по 2 мая. Организаторы ожидают в этом году порядка 80−100 участников со всей России и зарубежья, сообщается на сайте мероприятия.
Автомобили участников распределяются по двум категориям — Adventure и Аbsolute, состоящая из трех зачетов каждая. За шесть дней гонки участники проедут несколько сотен километров. Еще порядка 50−70 километров составит общая протяженность шести специальных участков: Rock-crawling, Predator, Terminator, Twilight Zone, RainForest и X-zone, каждый из которых имеет свои особенности, позволяющие максимально раскрыть потенциал экипажей и их автомобилей.
Победители в недельной борьбе разделят между собой призовой фонд, составляющий более миллиона рублей. В каждой из зачетных категорий будет названа пятерка лучших экипажей. Спортсмены, ставшие лучшими в зачетной категории «абсолют», получат бесплатную путевку на участие в финале RainForest Challenge, который пройдет осенью этого года в Малайзии.
«Танковый прорыв» — это соревнования по трофи-спринту, которые проходят в регионе Кавказских Минеральных Вод с 2009 года. В 2016 году гонка вошла в мировую серию RainForest Challenge и стала национальным этапом RFC West Russia.
Соревнования проводятся в канун празднования Дня Победы. Все средства, поступившие от заявочных сборов, направляются на адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Кавминвод.
В 2017 году в национальном этапе RFC West Russia KMV участвовало 86 автоспортсменов. Зрителями многодневки стали в общей сложности почти 100 тысяч человек.
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