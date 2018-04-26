Г. Невилл: только Роналду может выиграть «Золотой мяч»

Криштиану Роналду. Бывший капитан « Манчестер Юнайтед Гари Невилл , который в настоящее время работает экспертом на британском телевидении, считает, что следующий «Золотой мяч» должен получить нападающий мадридского «Реала» «Только Роналду может выиграть «Золотой мяч», — написал Невилл на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» в ответ на пост The Times о шансах главных кандидатов на награду лучшему игроку по итогам 2018 года. В нынешнем сезоне Роналду забил 24 гола в испанской Примере и 15 мячей — в Лиге чемпионов.