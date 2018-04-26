Раньери пропустил торжественный ужин «Нанта», так как не нашел, где припарковаться

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери, пропустивший к негодованию болельщиков ужин, приуроченный к 75-летию клуба, объяснил свое отсутствие на торжественной церемонии.

«Когда я прибыл на место проведения церемонии, на стоянке было слишком много автомобилей.

Было невозможно найти место для парковки. В тот момент я сказал президенту, что я не попаду на церемонию.

Позже я попросил водителя отвезти меня в аэропорт Нанта, где я взял частный самолет в Лондон, потому что в моей квартире протекал потолок из-за сильного дождя, что шел там последние несколько дней», — цитирует Раньери Le Figaro

В первом сезоне под руководством Раньери «Нант» занимает в турнирной таблице чемпионата Франции 9 место за 4 тура до конца первенства.