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Раньери пропустил торжественный ужин «Нанта», так как не нашел, где припарковаться
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Раньери пропустил торжественный ужин «Нанта», так как не нашел, где припарковаться 

SPORT24.ru 37 минут назад
Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери, пропустивший к негодованию болельщиков ужин, приуроченный к 75-летию клуба, объяснил свое отсутствие на торжественной церемонии.
«Когда я прибыл на место проведения церемонии, на стоянке было слишком много автомобилей.
Было невозможно найти место для парковки. В тот момент я сказал президенту, что я не попаду на церемонию.
Позже я попросил водителя отвезти меня в аэропорт Нанта, где я взял частный самолет в Лондон, потому что в моей квартире протекал потолок из-за сильного дождя, что шел там последние несколько дней», — цитирует Раньери Le Figaro.
В первом сезоне под руководством Раньери «Нант» занимает в турнирной таблице чемпионата Франции 9 место за 4 тура до конца первенства.
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