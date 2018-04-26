Васильев назначен старшим тренером сборной России по фристайлу в хафпайпе и слоупстайле 

ТАСС, 26 апреля. Старшим тренером сборной России по фристайлу в дисциплинах «слоупстайл» и «хафпайп» назначен Никита Васильев. Об этом сообщается в Instagram Федерации фристайла России.
"Состав команды мы обсудили на тренерском совете, я уже назвал имена. Это восстановившиеся после травм Дмитрий Макаров и Дмитрий Мулендеев, а также наши девушки — Анастасия Таталина, Лана Прусакова — в слоупстайле, в хафпайпе — Валерия Демидова, Павел Чупа и Роман Егоров, помимо них и в слоупстайле, и в хафпайпе мы будем привлекать к тренировкам и молодых спортсменов, юношей и девушек. Мы уже провели консультации по составу тренерского штаба сборной команды в наших дисциплинах, состав понятен, мы озвучим его в ближайшее время", — сказал Васильев.
Решение о назначении старшего тренера национальной команды в дисциплине «могул» будет принято в ближайшее время. Ранее Александр Понгильский был назначен на должность старшего тренера в дисциплине «акробатика».