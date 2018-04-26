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Антонио Кандрева: «Интер» с нетерпением ждет дерби Италии"
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Антонио Кандрева: «Интер» с нетерпением ждет дерби Италии" 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Нападающий «Интера» Антонио Кандрева в преддверии 35-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» отметил, что его команда хорошо знает своего соперника. Форврад также добавил, что миланцы с нетерпением ждут дерби.
Марсело Брозович уже неделю говорит, что с нетерпением ждет дерби, потому что для нас так важно победить в этом матче, — цитирует Mediaset Premium Кандреву. — В течение последних нескольких лет «Ювентус» был сильнейшей командой в Италии, а также очень хорошо выступал в Европе. Туринцы будут разозлены после матча с «Наполи», но мы должны сосредоточиться на себе и на своей задаче попасть в Лигу чемпионов.
Мы хорошо знаем нашего соперника, они не позволят нам много забить, поэтому мы должны максимально использовать то, что у нас будет. Мы готовы.
Мы должны благодарить наших болельщиков, потому что «Сан Сиро» был почти заполнен по ходу всего сезона. Они поддерживали нас в течение всего года. Мы победим за них и за нас.
Напомним, что матч «Интер» — «Ювентус» состоится в субботу, 28 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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