Шесть интриг состава сборной России на чемпионат мира по хоккею — 2018

Состав объявят завтра, 1 мая, а пока — вопросы, вопросы…

1 мая тренерский штаб сборной России назовёт состав, с которым поедет на чемпионат мира в Данию. Первую игру на турнире наша команда проведёт уже 4 мая с Францией. После назначения Ильи Воробьёва исполняющим обязанности главного тренера сборной команда проиграла пять матчей подряд на заключительных этапах Евротура, но в итоге смогла победить в заключительном матче с Чехией.

Травмы, вероятные проблемы с вратарской позицией, натужное большинство — какие остались интриги перед объявлением состава?

Тренерский штаб сборной заранее объявил первого номера команды на грядущий турнир. Им, как и на Олимпиаде, станет Василий Кошечкин. В предыдущие годы в сборную неизменно приезжал вратарь из НХЛ — будь то Сергей Бобровский или Андрей Василевский . В этот раз помощи ждать неоткуда. Василевский играет с «Тампой» в плей-офф, Бобровский оказался травмированным после вылета «Коламбуса» в первом раунде. Есть ещё Семён Варламов , но он закончил сезон ещё в марте, тоже из-за повреждения. Журналисты и специалисты недоумевали, почему в сборной обошли вниманием одного из главных творцов победы «Ак Барса» в Кубке Гагарина — Эмиля Гарипова . В национальной команде надеются на опыт Кошечкина, но сможет ли он подтащить команду в нужный момент? Единственную победу на весенних этапах Евротура Россия добыла с Игорем Шестёркиным в воротах. Голкипер СКА поедет на свой третий чемпионат мира, но в предыдущие годы он не сыграл там ни минуты. Илья Сорокин откровенно смазал концовку сезона — в финале Запада со СКА он проиграл конкуренцию своему сменщику, да и в финале с «Ак Барсом» не выглядел сверхнадёжно.

Сколько мест будут держать для игроков НХЛ?

Напрашивается ответ — три. Евгений Малкин , если «Питтсбург» вылетит из плей-офф, вряд ли приедет — он пропустил две последних игры из-за травмы, да и предыдущие два сезона играл столько, что надо будет отдохнуть. В случае очередной неудачи «Вашингтона» усиление может произойти по всем фронтам — центр Кузнецов, крайний нападающий Овечкин и защитник Орлов. Ещё есть «Тампа», в которой играют Андрей Василевский, Никита Кучеров Михаил Сергачёв . Обе серии на Востоке могут затянуться до 10 мая (если будет семь матчей), к тому времени сборная сыграет добрую половину матчей в группе. Интересно, будут ли держать место под Василевского?

Сколько человек отсеют из-за травм?

Андронов потом приехал в Швецию, как и Киселевич, оба сыграли по два матча. Дацюка лишний раз проверять не надо, ему лучше отдохнуть и залечить болячки. Почему не поехал Никита Гусев? Говорят, приболел, успеет ли поправиться? Остаётся надеяться, что 1 мая мы не услышим о новой череде травм. Илья Воробьёв и так находится в непростой ситуации, в Дании сборной будет тяжело, даже если все будут здоровы.

Станислав Галиев провёл в Северной Америке долгих девять лет, безуспешно пытался пробиться в состав «Вашингтона», и в итоге вернулся в Россию. Он стал лучшим снайпером плей-офф и выиграл с «Ак Барсом» Кубок Гагарина, заслужив первый вызов в главную команду страны.

Хватит ли у Галиева сил на чемпионат мира после трудного сезона? В сборной он должен будет играть со своим партнёром по казанскому звену — Владимиром Ткачёвым , но выше третьей тройки этим ребятам не подняться. По идее, это должно быть третье звено «игровиков», хотя Ткачёв, дебютировавший на прошлом чемпионате мира, провёл его блекло.

Что с большинством?

По играм Евротура — ничего хорошего, хотя забили два гола. На реализацию лишнего выходило энхаэловское и «армейское» звенья, и если от первого исходила угроза, то от второго — ровно наоборот. Можно рассчитывать на Никиту Зайцева , хотя в этом году в «Торонто» он не так часто выходил в большинстве. И, конечно, на убойное звено Гусев — Дацюк — Капризов. Бучневич может выходить четвёртым форвардом на синей линии. В «Рейнджерс» его используют именно в этом качестве, и за сезон он набрал в большинстве 17 (5+12) очков. У Павла нет такого мощного щелчка, как у Овечкина, но это и не всегда нужно. Наигрывать спецбригады надо прямо сейчас, ждать больше нельзя.

Возьмут ли Мамина и Сошникова?

У Сошникова сезон сложился неудачно — травмы, маринование в запасе «Торонто», переход в «Сент-Луис», адаптация к новой команде. В итоге в НХЛ он провёл только 15 матчей и набрал два очка. С Маминым другая история. Он изначально уезжал в АХЛ, но во второй половине сезона сумел закрепиться в основе «Флориды». Оба «пылили» в четвёртых звеньях, но у них есть опыт игры против энхаэловцев да и на Евротуре они временами смотрелись интересно и явно не хуже партнёров из КХЛ.