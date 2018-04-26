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«Реально помойка»: звездный блогер по-новому «опустил» Приморье
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«Реально помойка»: звездный блогер по-новому «опустил» Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Известный блогер Илья Варламов опубликовал видео из Уссурийска, где вновь оскорбительно выразился в адрес Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
Ролик опубликован на YouTube-канале блогера. На записи (осторожно, присутствует ненормативная лексика) видно, что Варламов вместе с товарищами гуляет по Уссурийску и попутно комментирует все увиденное. «Судя по обстановке во дворе, там можно на***ть в подъезде, и никто этого не заметит», «Как здесь можно не сойти с ума?», «Это же реально помойка, просто свалка», «Какая же тут ж***!» — подобные ремарки звучат в ролике.
При этом блогер попытался сравнить Уссурийск с приграничным Суйфэньхэ не в пользу первого. «По одну сторону ринга торговый город с благозвучным салоном красоты „Наташа“, а по другую — место, где обычная панельная девятиэтажка считается культурным достоянием», — говорится в описании ролика.
Ранее сообщалось, что Варламов назвал Уссурийск «серым, неприветливым» и «довольно депрессивным» городом. Также он пожаловался на дома, которые «утопают в [фекалиях]», а под ногами лежат «мусор и использованные шприцы». «Единственное желание, возникающее в городе, — напиться и уехать», — резюмировал блогер.
Отметим, что он уже не первый раз нелестно высказывается о Приморье. До этого он называл Владивосток адским местом. «Нагромождение жилых коробок разных лет, построенных без учета рельефа, на сопках или прямо у моря. В городе действует четкое правило: чем новее коробка, тем она выше. И это при том, что во Владивостоке живет на 270 000 человек меньше, чем в Сан-Франциско. Ни величиной города, ни особенностями климата такую застройку оправдать нельзя. Адское место, скажу я вам!» — писал Варламов.
Тогда публикация вызвала негодование у некоторых жителей Приморья. Но вместе с тем нашлись и те, кто согласился с блогером, назвав Владивосток самым ужасным городом на планете.
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