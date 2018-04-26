Ралли Аргентина 2018: удастся ли Ожье преодолеть невезение?

В календаре мирового раллийного чемпионата 2018 года есть два уникальных этапа — Ралли Аргентина и Ралли Турция. Что же объединяет эти две совершенно разные гонки, которые проводятся на разных континентах? Объединяет их Себастьен Ожье.

А точнее — отсутствие побед действующего чемпиона мира на этих ралли. Поэтому главным вопросом в преддверии стартующего в ночь с четверга на пятницу аргентинского этапа WRC состоит в следующем — удастся ли французу покорить эту вершину и взять «золото»?

Если говорить о победителях аргентинского этапа прошлых лет, то в чемпионате мира 2018 года их четверо, но собственно в Аргентину приедут трое — Тьерри Невилль , Яри-Матти Латвала и Крис Мик

А вот Хейден Пэддон гонку пропустит — его место в составе Hyundai Mortorsport здесь займёт Дани Сордо. Странный выбор корейской команды, но по всей видимости им лучше знать. В заявке от Hyundai три экипажа: Тьерри Невилль / Николя Жильсуль, Андреас Миккельсен / Андерс Ягер и Дани Сордо / Карлос дель Баррио.

У Латвалы сезон пока что откровенно не задался — в Toyota Gazoo Racing бал правят новобранцы Отт Тянак и Мартин Ярвеойя, а вот «старожилы» Яри-Матти Латвала / Миикка Анттила и Эсапекка Лаппи / Янне Ферм пока что на вторых ролях: эстонец занимает третье место в личном зачёте чемпионата, а финны занимают шестое и седьмое место, причём ветеран пока что проигрывает своему сокоманднику.

Иная ситуация в Citroen. Победители аргентинского этапа WRC 2015 года Крис Мик и Пол Нейгл занимают пятое место в личном зачёте. Их товарищи по оружию Крейг Брин Скотт Мартин занимают девятое место, а Себастьен Лёб и Даниель Элена и вовсе лишь одиннадцатое. Citroen Racing привезла в Аргентину несколько новинок и — впервые в этом сезоне — экипаж Калида Аль-Кассими и Криса Паттерсона.

Основной новинкой Citroen C3 WRC стала изменённая геометрия задней подвески — как уверяют в команде это улучшит поведение автомобиля. Кстати, ещё одной командой, обновившей свою машину, станет Hyundai — на i20 WRC Coupe WRC установлены обновлённые моторы.

Впрочем основное внимание всё равно будет приковано к действующим чемпионам мира и лидерам личного зачёта 2018 года Себастьену Ожье и Жюльену Инграссиа. Француз будет пилотировать в Аргентине ту самую машину (шасси №7) Ford Fiesta WRC, которую после Ралли Мексика отправили в Ford Performance для анализа её нынешнего состояния и оценки потенциала автомобиля с целью внедрения доработок.

Вместе с Ожье команду M-Sport в Южной Америке будут представлять Элфин Эванс / Даниель Барритт и Теему Сунинен / Микко Марккула.

В четверг вечером состоялся шейкдаун в преддверии старта Ралли Аргентина 2018. Лучшее время показали Яри-Матти Латвала / Миикка Анттила. Крейг Брин / Мартин Скотт стали вторыми. Крис Мик / Пол Нейгл замкнули тройку быстрейших.

Первый спецучасток гонки стартует в ночь на пятницу по московскому времени.