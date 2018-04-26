Барабанов: проигрыш хоккеистов РФ по буллитам может быть связан с низким качеством льда

ХЕЛЬСИНКИ, 26 апреля. / ТАСС /. Неудачное исполнение буллитов российскими хоккеистами в вынесенном матче шведского этапа Евротура с командой Финляндией может быть связано с плохим качеством льда на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской команды Александр Барабанов

Россияне в серии буллитов не смогли забить ни один из штрафных бросков и уступили в матче со счетом 2:3.

"Такое ощущение было, что масло разлили перед воротами, шайба с клюшки сходила", — сказал Барабанов.

Форвард стал автором гола, который помог россиянам избежать поражения в основное время. «Там бросили по воротам, и получилась куча-мала, все хотели забить. Здорово закрыли вратаря, Илюха Каблуков и Макс Мамин закрывали, и шайба мне отскочила», — вспомнил он.

Нападающий сборной России Владимир Ткачев , выступающий на позиции центрфорварда, сказал, что при необходимости готов сыграть на фланге. В четверг стало известно о том, что Федерация хоккея России вызвала в команду перед чемпионатом мира центрфорварда клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго» Артема Анисимова . «Тренеры решат — куда поставят, там и буду играть. Постараюсь выполнить эту задачу, если придется играть на фланге, хотя всю жизнь играл в центре», — сказал Ткачев.