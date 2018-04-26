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Барабанов: проигрыш хоккеистов РФ по буллитам может быть связан с низким качеством льда
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Барабанов: проигрыш хоккеистов РФ по буллитам может быть связан с низким качеством льда 

ТАСС 1 час назад
ХЕЛЬСИНКИ, 26 апреля. /ТАСС/. Неудачное исполнение буллитов российскими хоккеистами в вынесенном матче шведского этапа Евротура с командой Финляндией может быть связано с плохим качеством льда на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской команды Александр Барабанов.
Россияне в серии буллитов не смогли забить ни один из штрафных бросков и уступили в матче со счетом 2:3.
"Такое ощущение было, что масло разлили перед воротами, шайба с клюшки сходила", — сказал Барабанов.
Форвард стал автором гола, который помог россиянам избежать поражения в основное время. «Там бросили по воротам, и получилась куча-мала, все хотели забить. Здорово закрыли вратаря, Илюха Каблуков и Макс Мамин закрывали, и шайба мне отскочила», — вспомнил он.
Нападающий сборной России Владимир Ткачев, выступающий на позиции центрфорварда, сказал, что при необходимости готов сыграть на фланге. В четверг стало известно о том, что Федерация хоккея России вызвала в команду перед чемпионатом мира центрфорварда клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго» Артема Анисимова. «Тренеры решат — куда поставят, там и буду играть. Постараюсь выполнить эту задачу, если придется играть на фланге, хотя всю жизнь играл в центре», — сказал Ткачев.
Форвард играл в тройке с одноклубником по «Ак Барсу» Станиславом Галиевым и Павлом Бучневичем из «Рейнджерс». «Бучневич — умный игрок, он здорово вошел в игру. Мы хорошо взаимодействовали: у нас были не трое индивидуальных личностей, а хорошее звено. Мы продолжим находить взаимопонимание», — отметил Ткачев.
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