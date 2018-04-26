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Виталий Кравцов — о будущем клубе: Не наше дело, нас все равно никто не спросит
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Виталий Кравцов — о будущем клубе: Не наше дело, нас все равно никто не спросит 

Советский спорт 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
— Есть мысли по поводу продолжения клубной карьеры или только о сборной думаете? — Сейчас о сборной, потом отпуск. И там будет видно — встречусь с агентом, какие мысли. Я человек подневольный — куда мне скажут, туда и пойду.
— Пожелания выскажете? — Их нет. Он тоже мало, что решает. Решают два-три-четыре клуба. Не наше дело, нас все равно никто не спросит, — приводит слова Кравцова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Кравцов в сезоне-2017/18 провел за «Трактор» 34 матча в КХЛ и набрал 7 (3+4) очков. В 16 встречах Кубка Гагарина набрал 11 (6+5) очков.
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Рой Кин: "Арсенал" играет на высоком уровне, но команде не хватает лидеров Кубок АЛРОСА. Россия - Норвегия. Судницин в воротах, Кравцов в четвертом звене «Арсенал» - «Атлетико». Гости остались в меньшинстве на десятой минуте после удаления Врсалько, Симеоне также был удален
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