Виталий Кравцов — о будущем клубе: Не наше дело, нас все равно никто не спросит

— Есть мысли по поводу продолжения клубной карьеры или только о сборной думаете? — Сейчас о сборной, потом отпуск. И там будет видно — встречусь с агентом, какие мысли. Я человек подневольный — куда мне скажут, туда и пойду.

— Пожелания выскажете? — Их нет. Он тоже мало, что решает. Решают два-три-четыре клуба. Не наше дело, нас все равно никто не спросит, — приводит слова Кравцова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кравцов в сезоне-2017/18 провел за «Трактор» 34 матча в КХЛ и набрал 7 (3+4) очков. В 16 встречах Кубка Гагарина набрал 11 (6+5) очков.