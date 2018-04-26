​Берлускони: «Могу вернуть „Милан“ обратно»

Экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони не отрицает, что может выкупить «Милан», если ситуация не улучшится.

"Если так пойдет и дальше, не буду отрицать, что рано или поздно выкуплю «Милан», — признался Берлускони на политическом съезде. «Учитывая то, как они ведут дела, я не исключаю подобного развития событий.

Многие спрашивают меня, почему я продал клуб тем, кто, по мнению людей, виновен в нынешнем положении дел в „Милане“. Я признаю частичную вину, и, быть может, стану владельцем команды снова».

Сильвио Берлускони управлял «Миланом» в течение 30 лет и продал клуб Йонгонгу Ли за 740 миллионов евро. На данный момент «россонери» испытывает проблемы с финансовым Fair Play — неизвестно, смогут ли нынешние владельцы погасить долги по кредитам.