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​Берлускони: «Могу вернуть „Милан“ обратно»
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​Берлускони: «Могу вернуть „Милан“ обратно» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони не отрицает, что может выкупить «Милан», если ситуация не улучшится.
"Если так пойдет и дальше, не буду отрицать, что рано или поздно выкуплю «Милан», — признался Берлускони на политическом съезде. «Учитывая то, как они ведут дела, я не исключаю подобного развития событий.
Многие спрашивают меня, почему я продал клуб тем, кто, по мнению людей, виновен в нынешнем положении дел в „Милане“. Я признаю частичную вину, и, быть может, стану владельцем команды снова».
Сильвио Берлускони управлял «Миланом» в течение 30 лет и продал клуб Йонгонгу Ли за 740 миллионов евро. На данный момент «россонери» испытывает проблемы с финансовым Fair Play — неизвестно, смогут ли нынешние владельцы погасить долги по кредитам.
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