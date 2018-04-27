Берлускони может выкупить «Милан» обратно

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони готов выкупить клуб обратно. Об этом сообщает «Советский спорт».

В апреле 2017 года новыми владельцами команды стали китайские инвесторы во главе с бизнесменом Йонхонгом Ли.

Отмечается, что у итальянской команды имеются задолженности на сумму 300 млн евро. За нарушения финансового фэйр-плей УЕФА может запретить «Милану» приобретать футболистов в ближайшие два трансферных окна.

"Если дела будут идти так же, как и сейчас, не скрою — рано или поздно я выкуплю «Милан» обратно", — цитирует Берлускони Football Italia.