Выручка от продажи билетов на матч «Интер» — «Ювентус» стала рекордной для Серии А

Пресс-служба «Интера» сообщает о том, что на матче 35-го тура Серии А против «Ювентуса» ожидается аншлаг. 78 328 болельщиков будут присутствовать на этой игре, сообщает пресс-служба «нерадзурри».

Более того, доходы от продажи билетов превысили 5 миллионов евро, что является рекордной выручкой в истории матчей чемпионата Италии.

«Интер» из последних 10 игр Серии А против «Ювентуса» выиграл лишь одну, проиграв при этом пять раз. При этом предстоящий матч будет иметь крайне важное значение для обеих команд, ведь «Интер» ведет борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, отставая от «Ромы» (3-е место в турнирной таблице) и «Лацио» (4-е место) на 1 очко за 4 тура до конца, а «Ювентус» лишь на один балл опережает «Наполи» в борьбе за Скудетто.

Сам матч состоится в Милане 28 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.