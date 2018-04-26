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Выручка от продажи билетов на матч «Интер» — «Ювентус» стала рекордной для Серии А
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Выручка от продажи билетов на матч «Интер» — «Ювентус» стала рекордной для Серии А 

SPORT24.ru 1 час назад
Пресс-служба «Интера» сообщает о том, что на матче 35-го тура Серии А против «Ювентуса» ожидается аншлаг. 78 328 болельщиков будут присутствовать на этой игре, сообщает пресс-служба «нерадзурри».
Более того, доходы от продажи билетов превысили 5 миллионов евро, что является рекордной выручкой в истории матчей чемпионата Италии.
«Интер» из последних 10 игр Серии А против «Ювентуса» выиграл лишь одну, проиграв при этом пять раз. При этом предстоящий матч будет иметь крайне важное значение для обеих команд, ведь «Интер» ведет борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, отставая от «Ромы» (3-е место в турнирной таблице) и «Лацио» (4-е место) на 1 очко за 4 тура до конца, а «Ювентус» лишь на один балл опережает «Наполи» в борьбе за Скудетто.
Сам матч состоится в Милане 28 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.
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