«Эвертон» победил «Хаддерсфилд», «Кристал Пэлас» разгромил «Лестер»

«Эвертон» одержал победу над «Хаддерсфилд Таун» в матче 36-го утра английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Хаддерсфилде на стадионе « Джон Смит — Гэлфарм» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий Дженк Тосун , отличившийся на 39 минуте. Полузащитник Идрисса Гейе удвоил преимущество «Эвертона» в середине второго тайма.

В других поединках 36-го тура «Кристал Пэлас» на своём поле разгромил «Лестер» (5:0), «Вест Бромвич Альбион» в гостях одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» (1:0), «Бёрнли» дома сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:0), а «Борнмут» в гостях уступил «Саутгемптону» (1:2).