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«Эвертон» победил «Хаддерсфилд», «Кристал Пэлас» разгромил «Лестер»
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«Эвертон» победил «Хаддерсфилд», «Кристал Пэлас» разгромил «Лестер» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Эвертон» одержал победу над «Хаддерсфилд Таун» в матче 36-го утра английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Хаддерсфилде на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий Дженк Тосун, отличившийся на 39 минуте. Полузащитник Идрисса Гейе удвоил преимущество «Эвертона» в середине второго тайма.
В других поединках 36-го тура «Кристал Пэлас» на своём поле разгромил «Лестер» (5:0), «Вест Бромвич Альбион» в гостях одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» (1:0), «Бёрнли» дома сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:0), а «Борнмут» в гостях уступил «Саутгемптону» (1:2).
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