Ходжсон: матч с «Лестером» — это возможность для «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити», который состоится 28 апреля.

«Матч с «Лестером» — это возможность, небольшая, но всё же возможность. Каждый из предстоящих матчей — возможность для нас, хотя их осталось всего три. В сентябре мы и не подозревали, что будем иметь такие возможности», — сказал Ходжсон на пресс-конференции.

«Кристал Пэлас», набрав 35 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. От зоны вылета команду отделяет 6 очков.