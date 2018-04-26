«Правомерно ли так насиловать игроков?» Тренер сборной — о рекорде нашего хоккея

Олимпийская сборная России в Петербурге в стартовом матче «Кубка »АЛРОСА” » обыграла норвежцев-U25 со счетом 4:2.

— Мы победой всегда довольны, команда же за этим на лед и выходит. Все остальное — рабочие моменты, будем ими заниматься, — начал Браташ. — Сочетания звеньев могут ротироваться, это нормально. У олимпийской сборной ведь на каждый сбор свой состав. Так и должно быть, мы стараемся охватить максимальное количество игроков, пропустить через эту сборную. Естественно, могут быть любые связки внутри звеньев. Молодые игроки получают на этом турнире опыт — неоценимый, который им, может быть, больше и негде получить.

— Вы приводите ребятам в пример Александра Барабанова , который в прошлом году играл на таком же турнире за олимпийскую сборную, а в итоге поехал на чемпионат мира и взял медаль? Чтобы доказать, что из олимпийской сборной можно сразу попасть в основную. — И этот прошлогодний пример, и позапрошлогодний — с Романом Любимовым Игорем Шестеркиным , которые тоже попали на чемпионат мира благодаря тому, как проявили себя в олимпийской сборной в последний момент.

— Как вы считаете, есть шанс на похожий пример 2018-го? — Это от ребят во многом зависит. И от решения тренерского штаба первой сборной. Мы после каждого сбора и каждого турнира даем свои рекомендации, свои оценки ребятам, кто к нам приезжал. А уж дальше решение принимают тренеры главной команды.

— В нынешнем составе много игроков, кто раньше не выступал за олимпийскую сборную. Они порадовали? — Да, действительно, новичков много. Детальный разбор впереди, недостатки и ошибки сейчас выделять не буду — это дело слишком профессиональное, не сиюминутное.

— В этом году на турнире три матча за три дня. Это удобный, полезный график для вас? — Это сложно — сразу скажу. В первую очередь физически для игроков. Нагрузка в играх приличная, даже два дня подряд сложно играть, а три — тем более. Но здесь многое проверяется: когда нет сил, на первый план выходит мышление, мастерство игроков. Посмотреть на ребят, оценить их в таких обстоятельствах — это очень полезно.

— Как раз про физически сложное и игру подряд. На той же арене, где играли вы, предыдущим вечером «СКА-Нева» и «Динамо СПб» в финале Высшей лиги играли до половины третьего ночи. Вы во сколько ушли? — Я был на игре, но не до конца. Шестой овертайм видел, победный гол «СКА-Невы» тоже — в прямом эфире, в полтретьего ночи. Проснулся и увидел.

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Здесь, как говорится, есть пища для размышлений: правомерно ли так насиловать игроков? Ведь это все-таки, наверное, небезопасно для здоровья. Нагрузка в игре, тем более в такой сложной, финальной, она и так ложится большая. А тут команды, по сути, сыграли три матча подряд без перерыва. Мне кажется, даже с медицинской точки зрения стоит поразмышлять. Но это мое личное мнение, я его не навязываю.

— Вы о том, что нужно изменить формат таких матчей? — Ну вы ведь поняли, о чем я говорю, да.

— А как тренер сборной вы будете рекомендовать пересмотр этого пункта? — Если меня спросят об этом. И я вот уже сейчас высказываю свое мнение, мои слова в СМИ появятся. Считайте, что я уже рекомендовал подумать об этом.