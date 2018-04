Тренер Team Secret: «Никого даже чуточку не тревожит, с какой скоростью меняется „Дота“?»

Тренер Team Secret Ли SunBhie Чон Дже раскритиковал слишком частые обновление в Dota 2. По его мнению, игра потеряла соревновательный элемент, потому что команды не могут готовиться к турнирам.

Is no one even remotely alarmed at rate at which dota is being changed? We just went hyperdrive mode since 2 week patches. A lot of us, our passion is to play dota. Icefrog's is to patch it. — SunBhie (@SunBhieDota) 26 апреля 2018 г.

Никого даже чуточку не тревожит, с какой скоростью меняется «Дота»? Мы жутко разогнались с тех пор, как начались эти обновления каждые две недели. Мы живем игрой, а IceFrog — патчами

This is fake hype. There will always be changes. Maybe months down, they will revert wd's malediction nerf. Will you spam heart eyes and fire emotes then too? — SunBhie (@SunBhieDota) 26 апреля 2018 г.

Все это — напускное. Изменения будут всегда. Возможно, спустя месяцы разработчики вернут Maledict в прежнее состояние. Вы и тогда будете спамить восхищенными эмодзи?

You used to be able to prep for a tourney. Now, it's nearly all intuition and luck. Either you somehow binked on the right concept or you did not. How is this a competitive game? Why don't we ability draft while at it and spawn SSBM items, pokeballs and everything? — SunBhie (@SunBhieDota) 26 апреля 2018 г.

Раньше мы могли готовиться к турнирам. А теперь приходится полагаться только на интуицию и удачу. Ты либо наткнулся на правильный концепт, либо нет. Как такое возможно в соревновательной дисциплине? Может еще в Ability Draft поиграем или добавим предметов из Super Smash Bros., покеболов и прочего? 26 апреля — за день до начала EPICENTER XL — Valve загрузила обновление 7.14 в клиент Dota 2. Разработчики вернули Techies в Captains Mode и изменили баланс героев и предметов. Патч 7.12 вышел накануне мейджора Dota 2 Asia Championships 2018.