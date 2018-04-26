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«Арсенал» — «Атлетико»: арбитр удалил Врсалько и Симеоне в первые 13 минут матча
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«Арсенал» — «Атлетико»: арбитр удалил Врсалько и Симеоне в первые 13 минут матча 

Чемпионат.com 1 час назад
В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Арсенал» принимает на своём поле «Атлетико». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне».
Уже на 10-й минуте мадридская команда осталась вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил защитник Шиме Врсалько. Первое предупреждение хорват заработал на второй минуте. На 13-й минуте за возмущение в адрес арбитра был удалён ещё и главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Встречу обслуживает французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном.
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