После прогулки Синицы порхают

Собравшиеся в парке в пойме реки Городни никак не хотят замечать легкий моросящий дождь, на лицах улыбки, а в руках палки, похожие на лыжные. Участники клуба скандинавской ходьбы «Синица» настроены сегодня пройти не меньше десяти километров. Корреспондент «ВМ» отправился вместе с ними.

Льву Александровичу Рязанову 85 лет. Всю жизнь играл в футбол и волейбол. Пробежал несколько марафонов дистанцией 42 километра. Но, говорит, старость начала брать свое.

— Хожу уже четвертый год. Как получилось? Прогуливался по парку, смотрю, цепочка людей идет с палками. Полюбопытствовал. Вначале немного стеснялся, потом втянулся, — рассказывает во время ходьбы Лев Александрович.

Почти каждому в группе — за 50 лет. Руководитель клуба «Синица» Елена Калмыкова отмечает, что возраст для занятий скандинавской ходьбой не преграда. Проблема в самом мышлении человека.

— Пенсионеры думают, что они старые и должны себя вести аккуратно и бережно по отношению к своему организму, но ведь это неправильно, — говорит Калмыкова. — Мы рассказываем им про активное долголетие, про то, что в их возрасте обязательно нужно вести здоровый образ жизни.

Двигается группа не быстро. Скорость здесь не важна, поскольку все индивидуально. Главное, должно быть комфортно.

— Берем палки одной рукой, вытягиваем перед собой и крутим, как крутится пропеллер у самолета, — проводит гимнастику тренер Ирина Ермоленко. — Второй рукой! И заключительное — маятник! По ее словам, во время движения задействовано 90 процентов всех мышц тела. Также важна и техника ходьбы.

— Все время нужно делать хороший толчок рукой, упираясь палкой в асфальт, и затем отводить руку назад. Здесь должно активно работать плечо, — показывает Ирина.

Участники клуба тренируются через день. А несколько раз в месяц они собираются на Манежной площади, выходят на Тверскую, идут по Столешникову переулку, по Кузнецкому Мосту и так далее. Завершается скандинавская экскурсия у нулевого километра — у Кремля. Получается, прошли 11 километров.

— Что важно, после тренировки у людей появляется понимание своего тела, — говорит Калмыкова.