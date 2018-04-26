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СМИ: Роналду протестует против покупки Неймара
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СМИ: Роналду протестует против покупки Неймара 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выступает против возможного трансфера форварда «ПСЖ» 26-летнего Неймара, сообщает Don Balon. По данным издания, лидер «Реала» предпочел бы видеть в команде нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Португалец считает, что на поле ему будет легче найти общий язык с 25-летним египтянином. Также издание сообщает, что в следующем сезоне Роналду хочет играть в центре нападения, поэтому также выступает против трансферов Роберта Левандовски из «Баварии» или Харри Кейна из «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что этим летом «Реал» сосредоточит усилия на поиске нового голкипера и нападающего.
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