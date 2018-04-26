Берлускони может купить «Милан»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони не исключает, что может купить клуб обратно. В апреле прошлого года функционер продал россонери китайским инвесторам, но недоволен тем, как все складывается в команде.

«Учитывая, как все складывается, я в конечном итоге куплю «Милан». Многие спрашивают меня, почему я решил продать команду, они обвиняют меня в том, что происходит сейчас. Я признаюсь, что, если это продолжится, я рано или поздно куплю «Милан», — цитирует Берлускони Football Italia.

Сильвио Берлускони был во главе «Милана» на протяжении 31 года.