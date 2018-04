Приморцам стыдно от того, что произошло во Владивостоке

Новость о краже лисят на Русском острове вызвала бурную реакцию приморских пользователей соцсетей: юзеры пишут, что им стыдно за поведение неизвестных воров, сообщает PRIMPRESS.

Напомним, что накануне сообщалось о краже лисьего семейства, живущего возле Приморского океанариума. Сотрудники учреждения предполагают, что похитить животных могли участники Дельфийских игр: якобы один спортсменов на днях уже порывался забрать с собой лисенка.

Краже зверят предшествовала фотосессия лисьевого семейства, опубликованная одним из приморских СМИ. Фотографии обрели большую популярность в соцсетях, многие интересовались, где были сделаны снимки.

Новость о пропаже животных опубликовали сразу несколько популярных приморских инстаграм-пабликов. В комментариях к этим постам жители Приморья обрушились на злоумышленников: «Какой же стыд», «Какие уроды», «Зачем лисичек украли», «Вот тебе и золотая молодежь».

При этом пользователи обвинили в произошедшем журналистов, сфотографировавших лисят и опубликовавших снимки в открытом доступе. «Зато все видяхи постили, что на Русском лисята живут. И точное местоположение указывали. Молодцы», — заметил один из подписчиков.

A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Apr 26, 2018 at 1:10am PDT