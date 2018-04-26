Ещё
Приморцам стыдно от того, что произошло во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Приморцам стыдно от того, что произошло во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Новость о краже лисят на Русском острове вызвала бурную реакцию приморских пользователей соцсетей: юзеры пишут, что им стыдно за поведение неизвестных воров, сообщает PRIMPRESS.
Напомним, что накануне сообщалось о краже лисьего семейства, живущего возле Приморского океанариума. Сотрудники учреждения предполагают, что похитить животных могли участники Дельфийских игр: якобы один спортсменов на днях уже порывался забрать с собой лисенка.
Краже зверят предшествовала фотосессия лисьевого семейства, опубликованная одним из приморских СМИ. Фотографии обрели большую популярность в соцсетях, многие интересовались, где были сделаны снимки.
Новость о пропаже животных опубликовали сразу несколько популярных приморских инстаграм-пабликов. В комментариях к этим постам жители Приморья обрушились на злоумышленников: «Какой же стыд», «Какие уроды», «Зачем лисичек украли», «Вот тебе и золотая молодежь».
При этом пользователи обвинили в произошедшем журналистов, сфотографировавших лисят и опубликовавших снимки в открытом доступе. «Зато все видяхи постили, что на Русском лисята живут. И точное местоположение указывали. Молодцы», — заметил один из подписчиков.
A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Apr 26, 2018 at 1:10am PDT
Primpress: последние новости
«Реально помойка»: звездный блогер по-новому «опустил» Приморье Спикер Заксобрания Приморья доложил об итогах деятельности за прошлый год Гималайский медведь из Приморья стал кинозвездой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы нанесли крупное поражение россиянам68
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную1
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»261
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Неожиданные показания: Макларен и Родченков поразили суд
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение