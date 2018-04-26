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Серхио Рамос: «Я снимаю шляпу перед Зиданом за его управление командой»
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Серхио Рамос: «Я снимаю шляпу перед Зиданом за его управление командой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос отметил, что восхищается умением главного тренера «Королевского клуба» Зинедина Зидана управлять командой. Он также добавил, что любой тренер мадридцев всегда будет подвергаться критике вне зависимости от результатов.
— К тренеру «Реала» всегда будут вопросы. Им просто нужно научиться жить с этим, — цитирует SportsMole Рамоса. — Я играю за этот клуб уже много лет. В первые семь или восемь сезонов я не выиграл даже одну Лигу чемпионов, и были тренеры, против которых не говорилось ни единого слова. Я снимаю шляпу перед Зиданом за его управление командой и резюме — как игрока, так и тренера. Он знает, как принимать сложные решения. Мы все рады, что он возглавляет нашу команду.
Зидан стал главным тренером «Реала» в январе 2016 года. Под его руководством мадридцы завоевали восемь трофеев, в том числе дважды подряд победили в Лиге чемпионов, чего ранее не удавалось никому.
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