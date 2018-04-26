Блогер 10 часов пытался разрезать струю воды

Автор YouTube‐канала «На минималках» опубликовал десятичасовой ролик, в котором он пытается перерезать струю воды из крана при помощи ножниц. Видео «Режу воду 10 часов» привлекло внимание пользователей Сети и обзавелось последователями, которые повторили опыт блогера.

Алдияр Ахметов, автор канала разместил ролик 16 апреля. Сняв на камеру водопроводный кран в ванной, он взял ножницы и начал водить ими вдоль потока воды. Устав от монотонных действий, блогер принялся размахивать режущим предметом, нарушая течение жидкости. За десять дней ролик собрал 219 тысяч зрителей.

Пользователи Сети, ознакомившиеся с перформансом, отметили действия Ахметова комментариями. В то время как одни люди иронизировали над находчивостью владельца канала, другие обвинили его в трате пресной воды.

Спустя какое-то время видеохостинг пополнился записями от других пользователей, которые предприняли попытку повторить свершение Алдияра.

Интернет и социальные сети предоставляют простор для любителей совершать чудаковатые действия. В апреле в Facebook набрал популярность флешмоб, участники которого делали фотографии с запрокинутыми назад головами, что в определенном ракурсе напоминало форму инопланетян.