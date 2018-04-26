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Блогер 10 часов пытался разрезать струю воды
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Блогер 10 часов пытался разрезать струю воды 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Автор YouTube‐канала «На минималках» опубликовал десятичасовой ролик, в котором он пытается перерезать струю воды из крана при помощи ножниц. Видео «Режу воду 10 часов» привлекло внимание пользователей Сети и обзавелось последователями, которые повторили опыт блогера.
Алдияр Ахметов, автор канала разместил ролик 16 апреля. Сняв на камеру водопроводный кран в ванной, он взял ножницы и начал водить ими вдоль потока воды. Устав от монотонных действий, блогер принялся размахивать режущим предметом, нарушая течение жидкости. За десять дней ролик собрал 219 тысяч зрителей.
Пользователи Сети, ознакомившиеся с перформансом, отметили действия Ахметова комментариями. В то время как одни люди иронизировали над находчивостью владельца канала, другие обвинили его в трате пресной воды.
Спустя какое-то время видеохостинг пополнился записями от других пользователей, которые предприняли попытку повторить свершение Алдияра.
Интернет и социальные сети предоставляют простор для любителей совершать чудаковатые действия. В апреле в Facebook набрал популярность флешмоб, участники которого делали фотографии с запрокинутыми назад головами, что в определенном ракурсе напоминало форму инопланетян.
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