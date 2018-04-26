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Наталья Кузютина: «Билась за золото ЧЕ, чтобы в третий раз прозвучал гимн России»
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Наталья Кузютина: «Билась за золото ЧЕ, чтобы в третий раз прозвучал гимн России» 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Россиянка Наталья Кузютина отметила, что была нацелена только на победу на чемпионате Европы в Израиле. Спортсменка также добавила, что в финале постоянно контролировала рабочую руку соперницы.
— Я не очень хорошо начала турнир, но к решающим схваткам подошла с другим настроем, — цитирует РИА «Новости» Кузютина. — Потому что я хотела только золото. Втройне приятно, что принесла третью золотую медаль нашей стране. Я просто не могла проиграть, когда один раз услышала гимн нашей страны, а потом второй. Я должна была сделать все, чтобы российский гимн прозвучал и в третий раз.
Завоевать чемпионский титул легко, а удержать его намного сложнее. И мне очень приятно, что сейчас начинает прибавлять наша женская команда, мы начинаем догонять ребят. Это происходит за счет того, что девушки начинают верить в себя.
Сборная Косово прогрессирует, все спортсменки физически очень сильные, и я настраивалась на финальную схватку, зная, что будет бой. Мне удалось выдержать его и победить за счет того, что придерживалась определенной тактики. Я постоянно контролировала рабочую руку соперницы и выиграла.
Напомним, что Кухютина завоевала золото в весовой категории до 52 кг.
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