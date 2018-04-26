Свищев: девиз сборной России по футболу не должен давать повода для глумления

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в четверг выразил мнение, что будущий девиз сборной России по футболу не должен давать русофобам лишнего повода глумиться над страной.

Ранее в четверг на сайте ФИФА началось голосование за девизы сборных, которые выступят на чемпионате мира по футболу 2018 года. Болельщики сборной России смогут выбрать из трех вариантов: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем», «Русские медведи движутся к победе». Голосование продлится до 14 мая, его итоги будут объявлены 24 мая.

Свищев назвал предложенный для голосования девиз «Русские медведи движутся к победе» насмешкой над российской сборной.

«Во-первых, футболистов нашей команды пока, к сожалению, хотя и очень хочется, но никак нельзя ассоциировать с силой и агрессивностью, которые заложены в образ этого животного. Нужно быть реалистами и понимать, что наша главная цель на ЧМ2018 — просто выступить достойно. Во-вторых: у иностранцев с байками о медведях в ряду ассоциаций выстраивается водка, шапка ушанка и балалайка», — сказал депутат, выразив мнение, что не стоит давать возможность появлению таких параллелей.

Кроме того, напомнил Свищев, общеизвестно, что на Западе для изображения России медведь является одним из самых популярных героев карикатур, чаще всего самых нелицеприятных. «Давать русофобам лишний повод поглумиться над нашей страной, думаю, не надо», — сказал он.

По мнению парламентария, наиболее подходящим вариантом для сборной России является девиз «Играй с открытым сердцем».

«Именно игра в настоящий, искренний футбол поможет компенсировать нашей сборной недостаток мастерства и порадовать болельщиков. А также заставит умолкнуть скептиков, которые не верят в то, что чемпионат мира по футболу 2018 года в нашей стране станет одним из самых знаменательных событий в мире со знаком «плюс», — резюмировал Свищев.