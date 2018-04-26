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Буфаль сослан в резерв после конфликта с тренером «Саутгемптона»
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Буфаль сослан в резерв после конфликта с тренером «Саутгемптона» 

Евро-футбол.Ру 36 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Саутгемптона» Марк Хьюз отправил вингера Софьяна Буфаля тренироваться с резервом. Причиной тому стал отказ марокканца выходить на разминку в апрельском матче с «Челси» (2:3). Также, по информации ряда изданий, позже Хьюз и Буфаль повздорили в раздевалке.
"К сожалению, Софи допустил ошибку и признал это. На данный момент он тренируется с командой до 23 лет. Он пропустил несколько дней тренировок из-за болезни. Сейчас Софьян понял, что ошибся и должен восстановить наше доверие штаба и команды", — сообщил Хьюз в предматчевом интервью.
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