Эль-Шаарави: «Салах за последние месяцы вырос в геометрической прогрессии»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави комментируя поражения от «Ливерпуля» (2:5) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов отметил игру бывшего одноклубника Мохамеда Салаха , который ныне выступает за мерсисайдцев. Египтянин стал автором дубля.

«Он был силен еще будучи игроком «Ромы», но за последние несколько месяцев он вырос в геометрической прогрессии. Салах достиг невероятно быстрого созревания в футбольном плане. Я рад за него, потому что он прекрасный парень с большими ценностями. Салах заслуживает всяческих успехов», — цитирует Эль-Шаарави Football Italia.