Эль-Шаарави: «Салах за последние месяцы вырос в геометрической прогрессии» 

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави комментируя поражения от «Ливерпуля» (2:5) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов отметил игру бывшего одноклубника Мохамеда Салаха, который ныне выступает за мерсисайдцев. Египтянин стал автором дубля.
«Он был силен еще будучи игроком «Ромы», но за последние несколько месяцев он вырос в геометрической прогрессии. Салах достиг невероятно быстрого созревания в футбольном плане. Я рад за него, потому что он прекрасный парень с большими ценностями. Салах заслуживает всяческих успехов», — цитирует Эль-Шаарави Football Italia.