«Атлетико», играя в меньшинстве, ушел от поражения в матче с «Арсеналом» благодаря голу Гризманна 

Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" и завершилась со счетом 1:1.
В составе «пушкарей» отметился французский форвард Александр Ляказетт (61-я минута), который отличился с передачи Джека Уилшера.
Гости ушли от поражения благодаря голу Антуана Гризманна (82), который воспользовался ошибкой защитника Лорана Косельни и спас свою команду от поражения.
Отметим, что испанский клуб играл в меньшинстве с 10-й минуты — главный арбитр удалил хорватского защитника Шиме Врсалько, а также наставника гостей Диего Симеоне за споры с судьей.
A Simeone podrían caerle al menos dos partidos de sanción por su expulsión https://t.co/Jk9fMJeKOA #EuropaLeague pic.twitter.com/TpdoRkUEnx
— MARCA (@marca) 26 апреля 2018 г.
Ответная игра между командами состоится 3 мая в Мадриде. "Советский спорт" вел текстовую трансляцию матча в Лондоне.