Ещё
«Атлетико», играя в меньшинстве, ушел от поражения в матче с «Арсеналом» благодаря голу Гризманна
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Атлетико», играя в меньшинстве, ушел от поражения в матче с «Арсеналом» благодаря голу Гризманна 

Советский спорт 1 час назад
Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" и завершилась со счетом 1:1.
В составе «пушкарей» отметился французский форвард Александр Ляказетт (61-я минута), который отличился с передачи Джека Уилшера.
Гости ушли от поражения благодаря голу Антуана Гризманна (82), который воспользовался ошибкой защитника Лорана Косельни и спас свою команду от поражения.
Отметим, что испанский клуб играл в меньшинстве с 10-й минуты — главный арбитр удалил хорватского защитника Шиме Врсалько, а также наставника гостей Диего Симеоне за споры с судьей.
A Simeone podrían caerle al menos dos partidos de sanción por su expulsión https://t.co/Jk9fMJeKOA #EuropaLeague pic.twitter.com/TpdoRkUEnx
— MARCA (@marca) 26 апреля 2018 г.
Ответная игра между командами состоится 3 мая в Мадриде. "Советский спорт" вел текстовую трансляцию матча в Лондоне.
Советский спорт: последние новости
Александр Мейтин: РФПЛ будет пристально следить за матчами «Краснодар» - «Локомотив» и «Зенит» - ЦСКА Шотландцы обслужат «Марсель» - «Зальцбург», французы – «Арсенал» - «Атлетико» Антуан Гризманн: Мы добились хорошего результата для победы в противостоянии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную1
Американцы нанесли крупное поражение россиянам69
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»262
«Атлетико» без тренера выстоял перед «Арсеналом»1
Липницкая удивила откровенным фото11
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение