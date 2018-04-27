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Моуринью: я не причастен к уходу Салаха из «Челси» в «Рому»
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Моуринью: я не причастен к уходу Салаха из «Челси» в «Рому» 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что во времена работы в «Челси» был не причастен к переходу Мохаммеда Салаха из лондонского клуба в итальянскую «Рому». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Люди говорят, что я был тем, кто продал Салаха из «Челси», но все наоборот. Я был тем, кто купил Салаха, я сказал «Челси», чтобы его купили. Но тогда он был еще молодым парнем, который не был готов физически и морально, для него все было тяжело. Мы решили отправить его в аренду, и он начал зреть в «Фиорентине», — цитирует ESPN Моуринью.
Он отметил, что когда люди говорят, что Моуринью продал Салаха, они лгут.
"Решение продать его и использовать деньги для покупки другого игрока не было моим. Тем не менее, я не думаю, что это была ошибка, это всего лишь часть нашей работы. Важно то, что он фантастический игрок, и я действительно рад всем, что происходит у него, и даже его голам в играх с «МЮ», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что благодаря дублю в ворота «Ромы» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов нынешний игрок «Ливерпуля» Салах стал одним из номинантов на звание лучшего игрока недели в турнире.
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