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Моуринью: «Я продал Салаха из „Челси“? Это ложь. Я его купил»
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Моуринью: «Я продал Салаха из „Челси“? Это ложь. Я его купил» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отрицает, что «Челси» продал Мохамеда Салаха по его инициативе. Португальский специалист, будучи главным тренером «Челси», в 2014 году попросил руководство клуба приобрести египтянина из «Базеля», и его просьба была удовлетворена (лондонцы заплатили за игрока 16.5 млн евро), но Салаху не удалось закрепиться в составе «синих», в результате чего он сперва уходил в аренду в «Фиорентину» и «Рому», а после был продан римскому клубу за 15 млн евро. Сейчас футболист крайне успешно выступает за «Ливерпуль».
«Люди говорят, что это я продал Салаха, но все как раз наоборот. Я его купил. Однако он пришел в команду молодым парнем. Физически он не был готов, психологически он не был готов. В социальном и культурном плане он был потерян, все для него было тяжело.
Мы решили отдать его в аренду, да и он сам об этом просил. Он хотел играть больше, возмужать. Он хотел уйти, и мы отправили его в аренду в «Фиорентину», и в «Фиорентине» он окреп.
Это «Челси» решил продать его, хорошо? А когда говорят, что это я его продал, то это ложь. Я его купил. Я согласился отправить его в аренду, но я считал это необходимым», — цитирует Моуринью ESPN.
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