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«Атлетико» в меньшинстве увез ничью из Лондона
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«Атлетико» в меньшинстве увез ничью из Лондона 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
В Лондоне состоялся первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Атлетико».
Встреча завершилась вничью — 1:1.
Уже на 10-й минуте матча «матрасники» остались в меньшинстве — французский арбитр Клеман Тюрпен показал две желтые карточки Шиме Врсалько. Следом арбитр отправил на трибуны главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
На 61-й минуте матча Александр Ляказетт вывел «Арсенал» вперед, точно пробив головой после навеса Джека Уилшира. Однако на 82-й минуте матча Антуан Гризманн сравнял счет — Лоран Косельни не сумел как следует выбить мяч, попав в форварда «Атлетико», тот ушел от голкипера, а Шкодран Мустафи подскользнулся и не помешал нападающему отправить мяч в сетку.
Ответный матч команды проведут 3 мая.
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