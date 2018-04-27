«Атлетико» в меньшинстве увез ничью из Лондона

В Лондоне состоялся первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Атлетико».

Встреча завершилась вничью — 1:1.

Уже на 10-й минуте матча «матрасники» остались в меньшинстве — французский арбитр Клеман Тюрпен показал две желтые карточки Шиме Врсалько . Следом арбитр отправил на трибуны главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

На 61-й минуте матча Александр Ляказетт вывел «Арсенал» вперед, точно пробив головой после навеса Джека Уилшира . Однако на 82-й минуте матча Антуан Гризманн сравнял счет — Лоран Косельни не сумел как следует выбить мяч, попав в форварда «Атлетико», тот ушел от голкипера, а Шкодран Мустафи подскользнулся и не помешал нападающему отправить мяч в сетку.

Ответный матч команды проведут 3 мая.