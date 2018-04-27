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Первый шаг к финалу: "Марсель" обыграл "Зальцбург"

Фанат набил на теле татуировку в виде футболки любимого клуба

С двумя удалениями "Атлетико" отстоял ничью в выездном матче против "Арсенала"