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«Марсель» — «Зальцбург» — 2:0 (обзор)
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«Марсель» — «Зальцбург» — 2:0 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/2 финала Лиги Европы между «Марселем» и «Зальцбургом» (2:0).
Видео: «Марсель» — «Зальцбург».
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