Марадона сыграл в футбол с безногим мальчиком

Бывший футболист сборной Аргентины, ныне тренер «Аль Фуджайры» из второго дивизиона чемпиона ОАЭ Диего Марадона воплотил в жизнь мечту безногого мальчика Али Амира из Казахстана и сыграл с ним в футбол.

Hoy estuve jugando un rato con mi amigo Alí, que vino a visitarme al entrenamiento del Fujairah. Gracias por tu ejemplo de superación, Alí, tu amigo Diego! 👊💪⚽

Публикация от Diego Maradona Oficial (@maradona) 25 Апр 2018 в 10:09 PDT Юный болельщик написал в соцсетях, что мечтает встретиться с Марадоной, и аргентинец пригласил его на тренировку. Безногий мальчик использовал руки, чтобы забивать голы. После тренировки Марадона подарил Амиру презенты и расписался на футболке. В свою очередь Амир подарил легенде мирового футбола национальный казахстанский костюм и шляпу.

Dear @maradona. Thank you so much for your attention for me. I'm very very very happy. You have big heart. I still can't believe this. Thank you very much. I love you. 🤗🤗🤗🤗🤗🙏🙏🙏🙏🙌🙌🙌🙌❤❤❤❤❤❤💓💓💓💗💗💗😘😘😘

Публикация от Ali_Amir_happyАли Турганбеков (@ali_amir_happy) 25 Апр 2018 в 1:13 PDT