Гризманн назвал Облака лучшим голкипером в мире прямо сейчас

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн подвел итоги первого полуфинального матча Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», отметив голкипера Яна Облака. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Начало матча получилось сумасшедшим по развитию событий, но «Атлетико» удалось добиться хорошего результата перед ответной домашней игрой. Хочется, чтобы в Мадриде болельщики выложились по полной программе, поддерживая нас, чтобы мы могли выйти в финал турнира.

Что касается Яна Облака, то он — лучший голкипер прямо сейчас. Я так считаю не только из-за того, что он является моим партнером по команде. Посмотрите, какие он совершает сейвы, и что это приносит «Атлетико», — цитирует Гризманна официальный сайт УЕФА.

Первый матч завершился ничьей. Ответный поединок пройдет 3 мая в Мадриде.