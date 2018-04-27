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Гризманн назвал Облака лучшим голкипером в мире прямо сейчас
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Гризманн назвал Облака лучшим голкипером в мире прямо сейчас 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн подвел итоги первого полуфинального матча Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», отметив голкипера Яна Облака. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Начало матча получилось сумасшедшим по развитию событий, но «Атлетико» удалось добиться хорошего результата перед ответной домашней игрой. Хочется, чтобы в Мадриде болельщики выложились по полной программе, поддерживая нас, чтобы мы могли выйти в финал турнира.
Что касается Яна Облака, то он — лучший голкипер прямо сейчас. Я так считаю не только из-за того, что он является моим партнером по команде. Посмотрите, какие он совершает сейвы, и что это приносит «Атлетико», — цитирует Гризманна официальный сайт УЕФА.
Первый матч завершился ничьей. Ответный поединок пройдет 3 мая в Мадриде.
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