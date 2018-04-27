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Гризманн: Облак — лучший голкипер прямо сейчас
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Гризманн: Облак — лучший голкипер прямо сейчас 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал гостевую ничью с «Арсеналом» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги Европы, а также отметил игру партнёра по команде голкипера Яна Облака.
«Начало матча получилось сумасшедшим по развитию событий, но «Атлетико» удалось добиться хорошего результата перед ответной домашней игрой. Хочется, чтобы в Мадриде болельщики выложились по полной программе, поддерживая нас, чтобы мы могли выйти в финал турнира.
Что касается Яна Облака, то он — лучший голкипер прямо сейчас. Я так считаю не только из-за того, что он является моим партнёром по команде. Посмотрите, какие он совершает сейвы, и что это приносит «Атлетико», — цитирует Гризманна официальный сайт УЕФА.
Ответный матч в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» команды проведут 3 мая.
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