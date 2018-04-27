Гризманн: Облак — лучший голкипер прямо сейчас

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал гостевую ничью с «Арсеналом» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги Европы, а также отметил игру партнёра по команде голкипера Яна Облака

«Начало матча получилось сумасшедшим по развитию событий, но «Атлетико» удалось добиться хорошего результата перед ответной домашней игрой. Хочется, чтобы в Мадриде болельщики выложились по полной программе, поддерживая нас, чтобы мы могли выйти в финал турнира.

Что касается Яна Облака, то он — лучший голкипер прямо сейчас. Я так считаю не только из-за того, что он является моим партнёром по команде. Посмотрите, какие он совершает сейвы, и что это приносит «Атлетико», — цитирует Гризманна официальный сайт УЕФА.

Ответный матч в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» команды проведут 3 мая.