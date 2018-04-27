Облак: «Атлетико» добился хорошего результата в матче с «Арсеналом»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал ничейный результат с «Арсеналом» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча проходила в Лондоне. «Атлетико» с 10-й минуты играл вдесятером. Красную карточку получил хорват Шиме Врсалько

«С первых минут это был сложный матч. Нам удалось забить важный гол. Благодаря этому результату мы возвращаемся домой с ясными головами. Результат для «Атлетико» хороший.

Что касается решение арбитра, я не хочу ничего говорить. Хорошо момент не видел, но такое бывает в футболе. Впереди еще 90 минут игры. Удаление Симеоне никак не сказалось. Он наш тренер, мы вышли на второй тайм сильнее, чем на первый», — цитирует Облака Marca.