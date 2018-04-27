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Облак: «Атлетико» вышел на второй тайм сильнее, чем на первый
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Облак: «Атлетико» вышел на второй тайм сильнее, чем на первый 

Чемпионат.com 1 час назад
Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал гостевую ничью с «Арсеналом» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги Европы.
«С первых минут это был сложный матч. Нам удалось забить важный гол. Благодаря этому результату мы возвращаемся домой с ясными головами. Результат для «Атлетико» хороший.
Хорошо разглядеть момент с участием Шиме Врсалько мне не удалось, поэтому не хочу ничего говорить о решении арбитра. Такое бывает в футболе. Впереди ещё 90 минут игры.
Удаление Симеоне никак не сказалось. Он наш тренер, мы вышли на второй тайм сильнее, чем на первый», — цитирует Облака Marca.
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