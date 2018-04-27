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​Гризманн: «Начало матча было сумасшедшим»
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​Гризманн: «Начало матча было сумасшедшим» 

Евро-футбол.Ру 54 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал ничейный результат матча с «Арсеналом».
"Начало было действительно сумасшедшим, произошло много всего. Перед ответным поединком на домашнем стадионе мы находимся в хорошем положении. Команда хочет, чтобы болельщики как следует поддержали нас. Со своей стороны, могу пообещать, что мы сделаем всё, чтобы попытаться выйти в финал", — сказал Гризманн в беседе с репортёрами.
"Хотелось бы также отметить Облака — прямо сейчас он лучший голкипер. Не только потому, что он мой одноклубник. Дело в сейвах, которые он делает, и очках, которые нам приносит".
Первая игра полуфинала Лиги Европы завершилась со счётом 1:1. Ответный матч «Атлетико Мадрид» — «Арсенал» пройдет 3 мая.
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